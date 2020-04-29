Прокуратура Зубово-Полянского района добилась погашения задолженности по зарплате

В Зубово-Полянском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что 40 работников ООО «Строитель» не получили заработную плату за январь нынешнего года. В итоге образовалась задолженность по зарплате на сумму более 350 тыс. рублей.

Главный бухгалтер ООО «Строитель» был привлечен к административной ответственности. Кроме того, два должностных лица понесли дисциплинарное наказание.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru