В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в краже шести банок кофе

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают гражданина, который подозревается в краже шести банок кофе из сетевого магазина.

Днём 22 апреля неизвестный гражданин, находясь в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Ульянова, похитил шесть банок кофе, общая стоимость которых составляет более 3 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник бы одет в куртку черного цвета и трико того же цвета. На лице посетителя торгового заведения была черная маска.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-91, 29-77-88 или 102.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в краже парфюмерной продукции.

Источник: 13.мвд.рф