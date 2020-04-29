В селе Теньгушево начались работы по благоустройству

В селе Теньгушево стартовали работы по благоустройству центральной части населенного пункта.

В настоящее время проводится капитальный ремонт площади, расположенной в центре указанного села. Сейчас демонтируется слой старого асфальта.

Проект благоустройства предусматривает создание в центре рассматриваемого населенного пункта современной зоны отдыха. Площадь планируют замостить брусчаткой. Кроме того, появятся участки с газонной травой, кусты самшита и клумбы. Также на площади будут установлены лавочки, урны и фонари.

Порядок в зоне отдыха поможет контролировать система видеонаблюдения.

Представители районной администрации говорят о том, что работы по благоустройству должны завершиться в августе.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске продлевается ограничение движения для отдельной категории транспортных средств по улице Фурманова.