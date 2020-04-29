В Чамзинке был задержан пьяный водитель легковушки

В Чамзинке сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя легкового автомобиля.

Поздним вечером 28 апреля возле дома №7, расположенного по адресу – улица Горячкина, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2110, за рулем которого находился 27-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф