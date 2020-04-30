В Мордовии в мае будут курсировать пригородные поезда

В Мордовии в начале мая будут курсировать пригородные поезда.

Известно, что 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 мая будет курсировать поезд между Саранском и Зубовой Поляной. Из Саранска данный поезд будет отправляться в 16:48, в конечный пункт он будет прибывать в 20:16.

Также на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 мая назначается поезд между Зубовой Поляной (отправление в 04:10) и Рузаевкой (прибытие в 06:57).

Также читайте о том, что на территории Мордовии в скором времени начнут работать парикмахерские, но будут действовать определенные ограничения, касающиеся максимально допустимого количества посетителей.

Источник: info-rm.com