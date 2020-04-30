Центральный рынок Саранска возобновляет свою работу

Центральный рынок Саранска с сегодняшнего дня, 30 апреля, возобновляет свою работу.

Разрешение на возобновление деятельности было получено после обследования указанного торгового комплекса на предмет соответствия всем необходимым требованиям.

Руководство ОАО «Центральный рынок г. Саранска» выполнило все санитарно-эпидемиологические требования по нераспространению новой коронавирусной инфекции: на входах организованы посты, установлены дозаторы со средством для дезинфекции рук, между торговыми рядами нанесена разметка, на рабочих местах продавцов имеются раковины для мытья рук, в торговом зале установлены бактерицидные лампы, есть необходимый запас дезинфицирующих средств.

Сотрудники рынка и торговых точек ежедневно будут проходить термометрию.

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Источник: adm-saransk.ru