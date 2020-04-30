В Саранске водитель грузовика сбил пенсионерку

В Саранске 79-летняя пенсионерка попала под колёса грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло днём 29 апреля на территории Ленинского района города. Возле дома №22, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, 39-летний водитель грузового автомобиля марки ГАЗ во время движения задним ходом по тротуару совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ РКБ №4.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф