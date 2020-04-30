В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал человек

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло ранним утром 29 апреля неподалеку от населенного пункта Зайцево. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.
В данном ДТП пострадал один человек. О состоянии пострадавшего не сообщается.
В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.
Причина ДТП в настоящее время устанавливается.
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Источник: гибдд.рф