В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал человек

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло ранним утром 29 апреля неподалеку от населенного пункта Зайцево. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В данном ДТП пострадал один человек. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

Также читайте о том, что в Саранске водитель грузового автомобиля сбил 79-летнюю пенсионерку.

Источник: гибдд.рф