В Чамзинском районе неизвестный автомобилист сбил пешехода

В Чамзинском районе автомобиль сбил пешехода.

ДТП произошло вечером 29 апреля на территории посёлка Комсомольский. Напротив дома №8, расположенного по адресу – улица Калинина, неизвестный гражданин, управлявший автомобилем, марка которого не была установлена, совершил наезд на 63-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места инцидента в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф