Житель Чамзинского района жестоко избил гражданскую жену из-за ревности

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего местного жителя, который из-за ревности жестоко избил свою гражданскую жену.

Стражами порядка было установлено, что 25 апреля 37-летний житель посёлка Комсомольский распивал алкогольные напитки в компании своей 34-летней гражданской супруги. Вечером того же дня женщина пошла в гости к своему приятелю, ничего не сказав об этом сожителю. Последний, узнав, где проводит время его гражданская жена, отправился к её товарищу. В доме приятеля женщины мужчина жестоко избил свою сожительницу руками и ногами.

Пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения.

В отношении сожителя пострадавшей было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф