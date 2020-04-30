Пропавшего жителя Саранска нашли в гостях у друга

Пропавший житель Саранска был найден в гостях у своего приятеля.

Пожилая жительница Саранска 27 апреля обратилась в дежурную часть одного из отделов полиции города с заявлением о пропаже своего 49-летнего сына, который несколькими днями ранее ушел из дома и не вернулся обратно. На телефонные звонки матери мужчина не отвечал.

Горожанин был найден в жилье своего приятеля. Выяснилось, что мужчина решил несколько дней провести у своего друга.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф