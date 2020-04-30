Интернет-мошенники оставили без денег 45-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 45-летняя местная жительница лишилась денежных средств, надеясь получить выигрыш.

Некоторое время назад в одной из социальных сетей 45-летняя жительница Саранска получила сообщение якобы от крупного банка с предложением пройти опрос, за участие в котором полагается денежный выигрыш. Горожанка прошла данный опрос, после чего ей пришло уведомление о полагающемся материальном вознаграждении. Для перечисления денег жительница Саранска должна была указать реквизиты своей банковской карты и коды, полученные в смс-сообщении. Женщина предоставила необходимые сведения, после чего обнаружила, что с её счета были списаны денежные средства в сумме 45 тыс. рублей. Выигрыш горожанка не получила.

Выяснилось, что банк, от имени которого действовали мошенники, никакой опрос не проводил.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф