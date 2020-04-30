В Саранске полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в гараже

В Саранске сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

В одном из гаражей, расположенных по адресу – улица Титова, стражи порядка обнаружили три предмета, конструктивно схожих с автоматами Калашникова, гладкоствольные ружья, гранаты, а также более 1300 патронов различного калибра.

Выяснилось, что обнаруженные предметы ранее принадлежали лидеру одного из организованных преступных сообществ Мордовии, который умер в 2006 году.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф