Жительница Ковылкинского района подозревается в краже банковской карты у знакомого

В Ковылкинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже банковской карты у своего знакомого.

Сотрудниками полиции было установлено, что 11 апреля 29-летняя жительница села Чепурновка гостила у своего 64-летнего знакомого. В компании владельца жилья девушка распивала спиртные напитки. В определенный момент хозяин дома уснул. Воспользовавшись данным обстоятельством, девушка похитила принадлежащую мужчине банковскую карту, на оборотной стороне которой был написан пин-код, и ушла домой.

Использую похищенную карту, сельчанка оплатила покупки в нескольких магазинах, расположенных в Ковылкино. Общая сумма потраченных денег составила 6,4 тыс. рублей.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф