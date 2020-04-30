Полицейские Мордовии призывают жителей республики не нарушать режим самоизоляции

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов продолжают патрулировать улицы, дежурить на дорогах и на пропускных пунктах на въездах в республику.

Только за последние сутки было проверено 1858 единиц транспорта, за весь период работы постов стражи порядка досмотрели около 31 тыс. автомобилей.

Сотрудники органов внутренних дел осуществляют контроль за теми, кто вернулся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической и должен соблюдать режим самоизоляции по месту жительства.

Также проводится большая профилактическая работа с гражданами в общественных местах, вручаются памятки по профилактике коронавирусной инфекции с указанием номеров телефонов, по которым можно сообщить о нарушениях режима самоизоляции и задать вопросы.

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Источник: 13.мвд.рф