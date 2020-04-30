Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки мобильных телефонов

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного учреждения при осмотре участка производственной зоны обнаружили и изъяли два свертка, в которых находились шесть мобильных телефонов.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su