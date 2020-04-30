В Саранске пожар уничтожил заброшенную постройку

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Указанное происшествие произошло днём 29 апреля. На Александровском шоссе загорелась заброшенная постройка. Огонь полностью уничтожил строение на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Инсарском районе горел сарай. Вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru