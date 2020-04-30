Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в сентябре прошлого года 30-летний житель Саранска обратился в одну из кредитных организаций города для получения потребительского кредита. При составлении документов мужчина указал, что трудоустроен, хотя на самом деле у него не было постоянного места работы. Кредит был предоставлен горожанину на 1 месяц. Денежные средства в установленный срок мужчина не вернул.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: prokrm.ru