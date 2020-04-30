Житель Саранска обвиняется в использовании фальшивого водительского удостоверения

В Саранске предстанет перед судом 38-летний местный житель, который обвиняется в использовании фальшивого документа.

В ноябре прошлого года 38-летний житель Саранска был лишен водительского удостоверения. Спустя месяц горожанин приобрел фальшивую копию указанного документа. В конце февраля текущего года сотрудники ДПС изъяли у жителя Саранска поддельное водительское удостоверение.

Материалы уголовного дела в отношении горожанина находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru