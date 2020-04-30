Прокуратура Мордовии выявила нарушения законодательства о недрах

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о недрах.

Было установлено, что ООО «Хорошее дело» осуществляло добычу воды из скважины, не имея необходимой для этого лицензии. Инженер по охране окружающей среды и охране труда данной организации был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения были выявлены в деятельности МУП «Водоканал+», которое осуществляло добычу воды без лицензии из трех скважин. Директор данного предприятия был оштрафован на 30 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru