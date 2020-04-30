В Мордовии сотрудники следственных органов помогают одиноким пенсионерам

В Мордовии сотрудники следственных органов продолжают обеспечивать продуктами одиноких пенсионеров.

В Саранске стражи порядка на постоянной основе оказывают помощь двум одиноким гражданкам пожилого возраста. Для 78-летней горожанки, которая проживает одна и по причине проблем с функционированием опорно-двигательной системы не выходит на улицу, кроме продуктового набора были переданы специальные ходунки, чтобы была возможность передвигаться по квартире без посторонней помощи.

Для 85-летней жительницы Саранска приобретаются специальные продукты, предназначенные для людей, страдающих сахарным диабетом. Также пенсионерке была оказана помощь в получении лекарств.

Не забывают стражи порядка о подшефных ребятах из Кочелаевской школы-интерната и пожилых людях из Ковылкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, находящихся на самоизоляции. В данные учреждения бесконтактным способом были переданы фрукты и дезинфицирующие средства.

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Источник: mordovia.sledcom.ru