В Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 30 апреля на территории Ленинского района города. По предварительной информации, на улице Титова 73-летний водитель автомобиля марки «Тойота», совершая левый поворот, из-за невнимательности допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель грузовика сбил пенсионерку.

Источник: гибдд.рф