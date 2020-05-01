В Ельниковском районе загорелся жилой дом

В Ельниковском районе произошло возгорание жилого дома.

Утром 30 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Мордовское Корено. На улице Центральной загорелся жилой дом №20. Огонь повредил постройку на площади 72 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru