В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля.

Несколько дней назад стражи порядка остановили автомобиль марки УАЗ, за рулем которого находился 50-летний житель Октябрьского района Саранска, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения, а транспортное средство он угнал. Гражданин обнаружил машину в районе железнодорожного вокзала. Транспортное средство было открыто, в салоне находились ключи. Мужчина планировал добраться на автомобиле до Ичалковского района.

Установлено, что ранее горожанин был неоднократно судим. В отношении мужчины были составлены административные материалы и возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф