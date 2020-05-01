Житель Саранска во время ссоры едва не убил гражданскую супругу

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 32-летнего мужчины, который во время ссоры едва не убил свою сожительницу.

В начале декабря прошлого года 32-летний житель Саранска распивал алкогольные напитки в компании своей 42-летней гражданской супруги. Во время попойки женщина упрекнула сожителя в том, что он злоупотребляет алкоголем. В ответ на это мужчина ударил гражданскую жену ногой в область грудной клетки. От удара женщина упала на пол и начала задыхаться. Мужчина, испугавшись последствий своих действий для здоровья сожительницы, вызвал медиков. Женщина отказалась от госпитализации, заявив, что чувствует себя вполне приемлемо.

На следующий день состояние пострадавшей ухудшилось, по причине чего она была доставлена в больницу. Медики диагностировали у женщины переломы четырех ребер.

Сожитель пострадавшей был привлечен к уголовной ответственности. В скором времени мужчина предстанет перед судом.

Также читайте о том, что в Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля.

Источник: 13.мвд.рф