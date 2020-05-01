В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Утром 30 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Васенко. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что возле дома №11 горит автомобиль. Огонь охватил транспортное средство на площади 0,01 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru