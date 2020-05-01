В Саранске столкнулись два автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Указанное происшествие произошло днём 30 апреля на территории Октябрьского района города. На пересечении улиц Осипенко и Студенческой не смогли разъехаться два автомобиля марок «Киа» и «Лада».

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

Причина столкновения автомобилей в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместил Андрей Логинов.

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Источник: vk.com/saransk_photo