Жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в присвоении денег

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 31-летней местной жительницы, которая обвиняется в присвоении денежных средств.

В ноябре прошлого года 31-летняя жительница Саранска, работая управляющей автозаправочной станции, похитила из сейфа организации денежные средства в сумме 271 тыс. рублей, который были получены вследствие реализации товаров.

Женщина не отрицает свою вину. Гражданка заявила, что совершила преступление по причине того, что нуждалась в деньгах для погашения кредита и приобретения лекарств для малолетнего ребенка, которого она воспитывает одна.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru