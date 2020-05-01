Генеральный директор ООО «Ремондис Саранск» был оштрафован за нарушение экологического законодательства

Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения экологического законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что вопреки требованиям указанного законодательства в помещении для стоянки и ремонта автомобилей ООО «Ремондис Саранск» не были оборудованы места накопления (временного складирования) отходов, образующихся в результате технического обслуживания и ремонта транспорта.

Отдельные водители были допущены к обращению с твердыми коммунальными отходами при отсутствии соответствующей подготовки.

Генеральному директору ООО «Ремондис Саранск» было внесено представление. Нарушения законодательства были устранены, три должностных лица понесли дисциплинарную ответственность.

Кроме того, генеральный директор ООО «Ремондис Саранск» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Также читайте о том, что жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в присвоении денег.

Источник: prokrm.ru