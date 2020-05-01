В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят региональное оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие, направленное на снижение и стабилизацию аварийности с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, будет проводиться в период с 1 по 4 мая.

С начала нынешнего года на территории Мордовии по вине пьяных автомобилистов произошло 37 ДТП. В результате данных инцидентов 7 человек погибли и ещё 68 были травмированы.

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Источник: 13.мвд.рф