В Торбеево загорелся жилой дом

В Торбеево пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Происшествие произошло утром 30 апреля. На улице Советской загорелся жилой дом №53. Огонь повредил постройку на площади 90 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что жилой дом горел в Ельниковском районе. Вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru