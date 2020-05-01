В апреле мошенники похитили у жителей Мордовии более 10 миллионов рублей

В апреле порядка 90 жителей Мордовии были ограблены мошенниками.

В общей сложности на протяжении второго месяца весны жители Мордовии перечислили мошенникам более 10 млн рублей.

В большинстве случае пострадавшие либо переводили денежные средства на счета преступников под предлогом продажи или покупки различных товаров, либо же сообщали реквизиты своих банковских карт злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками банков и сообщали о якобы существующей угрозе списания денег некими посторонними лицами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Нетрезвый водитель».

Источник: 13.мвд.рф