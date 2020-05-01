В Мордовии была проведена дезинфекция зданий онкологического диспансера

В Мордовии при помощи специальной техники и оборудования было обработано здание радиологического отделения, морга и главного корпуса регионального онкологического диспансера.

Были продезинфицированы служебные помещения, палаты и рабочие места сотрудников. Кроме того, санобработке подвергли лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила.

Для санитарной обработки использовалось универсальное дезинфицирующее средство «Изумруд», предназначенное для борьбы с вирусами и бактериями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru