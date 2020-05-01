Житель Краснослободска подозревается в краже денег из магазина

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Краснослободска, который подозревается в краже денежных средств из магазина.

Некоторое время назад работница одного из магазинов Краснослободска сообщила стражам порядка о том, что она, придя на работу, обнаружила пропажу денежных средств в сумме 34,5 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего жителя Краснослободска. Выяснилось, что в утренние часы мужчина, возвращаясь домой после дружеской попойки, проходил мимо магазина и заметил, что дверь торгового заведения не была запрета. Гражданин зашел в помещение и похитил из-под прилавка деньги. Вскоре после этого мужчина уехал в Москву, где работает вахтовым методом. После возвращения в Краснослободск гражданин был задержан.

В отношении 39-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф