Полицейские Мордовии обеспечены средствами индивидуальной защиты

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов полностью обеспечены средствами индивидуальной защит.

Всем заступающим на службу стражам порядка ежедневно выдаются маски и перчатки. Также проводится дезинфекция патрульных автомобилей и служебных помещений.

Представители патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, инспекторы ДПС и сотрудники других подразделений регулярно находятся в контакте с гражданами. Проводится профилактическая работа в общественных местах. Только за минувшие сутки было проверено 2122 единицы транспорта.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф