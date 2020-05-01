В Рузаевке горела квартира

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Днём 30 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Полежаева. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что в одной из квартир жилого дома №14 имеет место возгорание.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил квартиру на площади 9 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Торбеево загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru