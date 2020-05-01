Саранский приборостроительный завод начал выпускать клапанные системы для нужд больниц

Саранский приборостроительный завод начал выпускать клапанные быстроразъемные системы, необходимые для оснащения дополнительного коечного фонда для пациентов медицинских учреждений с COVID-19 и обеспечения доступа каждого потенциального больного к кислороду.

Клапанные системы КБС-1 предназначены для монтажа в газовые магистрали низкого давления и служат для оперативного подключения медицинского пневмооборудования к источнику газа.

В целях освоения производства новой продукции завод получил льготный заём в размере 20 млн рублей с процентной ставкой 1% годовых на 2 года.

В настоящее время потребность учреждений здравоохранения Мордовии, ориентированных на пациентов с коронавирусом, в клапанных системах закрыта.

Ежедневно завод выпускает около 600 клапанных систем.

По информации «Известий Мордовии».

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