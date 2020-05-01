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Саранский приборостроительный завод начал выпускать клапанные системы для нужд больниц

Саранский приборостроительный завод начал выпускать клапанные системы для нужд больниц

Саранский приборостроительный завод начал выпускать клапанные быстроразъемные системы, необходимые для оснащения дополнительного коечного фонда для пациентов медицинских учреждений с COVID-19 и обеспечения доступа каждого потенциального больного к кислороду.

Клапанные системы КБС-1 предназначены для монтажа в газовые магистрали низкого давления и служат для оперативного подключения медицинского пневмооборудования к источнику газа.

В целях освоения производства новой продукции завод получил льготный заём в размере 20 млн рублей с процентной ставкой 1% годовых на 2 года.

В настоящее время потребность учреждений здравоохранения Мордовии, ориентированных на пациентов с коронавирусом, в клапанных системах закрыта.

Ежедневно завод выпускает около 600 клапанных систем.

По информации «Известий Мордовии».

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