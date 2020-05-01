Телевизионную вышку в Саранске украсит специальная подсветка

В Саранске телевизионная вышка на протяжении двух дней будет украшена специальной подсветкой.

Специальная подсветка красного цвета, которая имитирует биение сердца, будет украшать телевизионную вышку Саранска 2 и 3 мая. Данная акция представляет собой выражение благодарности медицинским работникам, которые в настоящее время ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что в сейчас подобные акции проходят во многих странах мира.

По информации «Известий Мордовии».

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