Владимир Волков перечислил зарплату за март на поддержку медиков

Глава Мордовии Владимир Волков материально поддержал медицинских работников.

Недавно глава республики принял решение о перечислении своей заработной платы за март на поддержку медиков, которые в настоящее время всеми силами пытаются побороть коронавирусную инфекцию, осуществляя свою трудовую деятельность сверхурочно и в весьма опасных условиях.

Известно, что примеру главы региона планируют последовать другие представители руководства Мордовии.

По информации «Известий Мордовии».

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