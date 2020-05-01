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Владимир Волков перечислил зарплату за март на поддержку медиков

Владимир Волков перечислил зарплату за март на поддержку медиков

Глава Мордовии Владимир Волков материально поддержал медицинских работников.

Недавно глава республики принял решение о перечислении своей заработной платы за март на поддержку медиков, которые в настоящее время всеми силами пытаются побороть коронавирусную инфекцию, осуществляя свою трудовую деятельность сверхурочно и в весьма опасных условиях.

Известно, что примеру главы региона планируют последовать другие представители руководства Мордовии.

По информации «Известий Мордовии».

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