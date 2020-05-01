Стал известен режим работы пригородных автобусов в Саранске

Стал известен график работы пригородного транспорта в Саранске.

Из Саранска общественный транспорт ходит по восьми дачным маршрутам: до Лыковщины, Булгакова, Болотникова, Перхляя, Кадышева, Кр. Рудни, Рузаевки, Ключарева.

Транспорт на дачных маршрутах будет курсировать с 06:00 до 09:00 и с 13:00 до 17:30. Последний рейс с конечной остановки будет отходить в 17:30.

В автобус большой вместимости будут запускать не более 30 человек, в автобус малой вместимости – не более 20 пассажиров.

На начальных и конечных точках маршрутов будут дежурить контролеры.

По поручению мэра Саранска будет вестись постоянный мониторинг на всех дачных маршрутах.

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Источник: adm-saransk.ru