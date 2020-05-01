В Кадошкинском районе загорелась заброшенная постройка

В Кадошкинском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

В ночь на 1 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Глушково. Загорелась заброшенная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 300 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевке горела квартира.

Источник: 13.mchs.gov.ru