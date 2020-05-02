Интернет-мошенники ограбили жительницу Темникова, решившую купить мобильные телефоны

В Темникове 30-летняя местная жительница была ограблена интернет-мошенниками.

Некоторое время назад 30-летняя жительница Темникова на одном из сайтов оформила заказ на покупку пяти мобильных телефонов для себя и членов своей семьи. Гражданка перечислила на счет продавца 100% предоплаты. Сумма перечисленных денег составила 190,2 тыс. рублей.

В установленные сроки женщина не получила товар. После этого гражданка обнаружила, что сайт, на котором она оформила заказ, заблокирован.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф