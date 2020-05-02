В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Указанное происшествие произошло днём 1 мая на территории дачного массива, расположенного по адресу – улица 1-я Набережная. Загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 15 квадратных метров.

По предварительным данным, вследствие рассматриваемого пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru