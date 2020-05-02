В Мордовии транспортные полицейские изъяли у пассажиров поездов наркотики

В Мордовии транспортные полицейские изъяли у пассажиров поездов дальнего следования героин.

В апреле нынешнего года сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте было выявлено два факта провоза в пассажирских поездах героина.

В пассажирском поезде, направлявшемся из Москвы в Челябинск, стражи порядка изъяли у 37-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа бумажный сверток с героином массой 0,72 г.

Также в поезде, направлявшемся из Москвы в Оренбург, полицейские конфисковали у 35-летнего жителя Самарской области сверток из фольги с героином массой 0,06 г.

В отношении указанных мужчин были возбуждены уголовные дела.

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Источник: vk.com/club150165597