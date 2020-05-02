В Саранске перенесли начало сезона фонтанов

В Саранске в ходе заседания городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о переносе сроков начала фонтанного сезона.

Представители городских служб отметили, что пока действует режим повышенной готовности, гражданам необходимо соблюдать самоизоляцию, а фонтаны могут стать местом притяжения и поводом для прогулок.

Дата запуска фонтанов будет определена позднее и зависит от эпидемиологической ситуации в Саранске.

Ранее фонтаны в городе начинали работать 1 мая.

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Источник: adm-saransk.ru