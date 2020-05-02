В Ичалковском районе мужчина во время ссоры угрожал сожительнице убийством

В Ичалковском районе был задержан 38-летний гражданин, который угрожал убийством своей сожительнице.

Вечером 28 апреля в одном из частных домов населенного пункта Кемля Ичалковского района 38-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры мужчина принялся угрожать женщине убийством, размахивая ножом.

Прибывшие на место инцидента полицейские и сотрудники Росгвардии задержали гражданина. Выяснилось, что ранее мужчина был судим. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia