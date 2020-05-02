В Саранске загорелась баня

В Саранске произошло возгорание бани.

В ночь на 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Полежаева. Прибыв на месте инцидента, пожарные обнаружили, что горит баня. Площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru