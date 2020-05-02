В Саранске 46-летний мужчина пытался похитить спиртное из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пытался похитить алкогольную продукцию из магазина.

Днём 29 апреля 46-летний житель Саранска, находясь в магазине, расположенном на территории Ленинского района города, попытался пронести мимо кассы спиртное. Действия мужчины были замечены работниками торгового заведения, которые вызвали правоохранителей. Прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии задержали гражданина.

Для дальнейшего разбирательства горожанин был передан сотрудникам отдела полиции №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia