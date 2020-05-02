В Лямбирском районе горела заброшенная постройка

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенной постройки.

Вечером 1 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение пожаре на территории села Терасполь. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 12 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru