Интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего купить антисептик по низкой цене

В Саранске 25-летний местный житель лишился денежных средств, доверившись неизвестному интернет-мошеннику.

Некоторое время назад в одной из популярных социальных сетей 25-летний житель Саранска обнаружил объявление о продаже антисептика по низкой цене. Молодой человек связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Автор объявления заявил, что антисептик, который, по его словам, находился в Омске, он отправит только после получения 100% предоплаты. Житель Саранска попросил продавца предоставить доказательства отправки заказа. После получения предоплаты в размере 37,7 тыс. рублей автор объявления прислал парню фото квитанции с трек-номером, полученной в транспортной компании. Затем продавец отменил заказ, о чем житель Саранска знать уже не мог.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление лица, причастного к мошенничеству.

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Источник: 13.мвд.рф